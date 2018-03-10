وجاء الإعلان على لسان رئيس وزراء حكومة المقاطعة فيليب كويا، الجمعة، حيث التقى مجموعة من المختصين الفرنسيين في القطاع الرقمي.

وقال كويار: "سنقترح إنشاء منظمة دولية في جميع أنحاء العالم، تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "تستضيف مونتريال العديد من المنظمات الدولية، وهي تعد ثالث أكبر مدينة بعد واشنطن ونيويورك من حيث عدد المنظمات الدولية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم توفير التمويل لهذه المنظمة الدولية الجديدة من الميزانية المقبلة لوزير المالية كارلوس ليتا، مؤكدا عدم وجود تمويل مشترك مع فرنسا إلى الآن.

وقال: "سنقوم بالخطوة الأولى، وكيبيك لم تطلب الدعم المالي من أوتاوا أيضا".