وقالت سلطات تيانغين، وهي مدينة ساحلية شرق بيجين يقطنها 15.5 مليون نسمة، إن نصف السيارات ستمنع من السير يوميا، اعتبارا من الأحد على أساس أرقام لوحاتها.

وأمرت المصانع بخفض الانبعاثات بنسبة 50 في المئة، بينما طلبت من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية إلغاء أنشطتها التي تنظم في الهواء الطلق.

يشار إلى أن المدن الرئيسية في الصين من بين أكثر المدن معاناة من الضباب الدخاني في العالم، فضلا عن أنها تعاني ارتفاعا مستمرا لمعدلات التلوث في يدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة.