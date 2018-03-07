وشهد الحدث البارز، عرض سيارة "بال في ليبرتي" وهي العربة الوحيدة التي حصلت على إذن بالسير على الطريق والتحليق في الجو.

وبحسب شركة "بال في"، فإن السيارة جاهزة، في الوقت الحالي، ومن المرتقب أن يجري الشروع في تسليمها للزبائن، اعتبارا من العام المقبل.

ويراهن الخبراء على السيارة الطائرة لتجاوز الازدحام المروري على الأرض، لاسيما أن المدن الكبرى في العالم باتت تعاني اختناقا مروريا متزايدا.

ويبدأ سعر السيارة الفريدة من نوعها من 399 ألف دولار، لكن من سيقومون بقيادتها يحتاجون إلى رخصة خاصة.

وتحتاج السيارة إلى مدرج صغير للهبوط، فهي لا تستطيع النزول من الجو، بشكل أفقي، على غرار الطائرات المروحية.