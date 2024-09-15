وأُدخل لاعب نادي الشباب السعودي إلى العناية المشددة في دبي، إثر سقوطه من شرفة منزله في الإمارة، حسبما أفادت الخارجية السعودية ليل السبت، في حادث لم تتضح ملابساته بعد.

وذكرت القنصلية السعودية في دبي في بيان على حسابها على منصة اكس "إشارة الى ما تم تداوله في وسائل الاعلام المختلفة بشأن اللاعب فهد المولد، تود القنصلية العامة في دبي الافادة بانها تلقت بلاغا بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي ظهر الخميس 12 سبتمبر".

وتابعت أنها "لا زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تود القنصلية الايضاح بأن الحالة الصحية للاعب تخضع للمراقبة".

وتعرض المولد (30 عاما) للحادث عقب مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، حيث لعب بديلا أمام أندونيسيا والصين.

وقال نادي الشباب إنه أوفد رئيسه لدبي "للوقوف على الحالة الطبية" للاعب الذي انتقل له في 2022.

لكن صحيفة "المدينة" السعودية أفادت نقلا عن "مصادر مطلعة"، أن هناك "شبهة جنائية" في الحادث.

وذكرت أنه "يرقد حاليا في العناية المركزة بأحد مستشفيات دبي، في حالة حرجة للغاية، بعدما تعرض لكسور خطيرة في مناطق مختلفة بالجسم".

وأحرز الجناح الذي ترعرع في نادي الاتحاد في جدة ولعب في صفوفه بين 2011 و2022، 17 هدفا في 74 مباراة دولية.