ولم ينضم اللاعب البالغ عمره 23 عاما إلى تشكيلة منتخب بلاده التي تستضيف كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل، وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في الوقت الذي سيكمل علاجه في المنزل.

وأوضح إيراولا "مرّ بموقف صعب شخصيا ورياضيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. يجب أن نتأكد أنه بخير ويتعافى بشكل صحيح وسيغيب عن الملاعب لبعض الوقت".

والملاريا مرض قابل للشفاء وتظهر أعراضه خلال عشرة إلى 15 يوما إثر لدغة بعوضة مصابة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وانضم تراوري إلى بورنموث بعقد دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد وصوله على سبيل الإعارة من ساسولو الإيطالي في يناير الماضي.

وشارك تراوري في عشر مباريات بالدوري آخرها في أوائل نوفمبر الماضي، وخاض ثماني مباريات دولية مع منتخب كوت ديفوار بما في ذلك مباراة الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.