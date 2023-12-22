وبضربة رأسية متقنة، سجل لوكاس فاسكيز في الدقيقة 91 الهدف الوحيد في المباراة، التي كادت أن تنتهي بالتعادل السلبي.

ونقلت كاميرا خاصة لشبكة "DAZN" التلفزيونية الإسبانية، رد فعل غارسيا بعد هدف فاسكيز القاتل.

وأظهر الفيديو، المتداول على المواقع الاجتماعية، لويس وهو يضرب برجله مبرد الثلج، قبل أن يجر بقوة أحد مساعديه، وكأنه يتعارك معه.

وبعدها، خلع معطفه وقبعته، ثم بدأ بركل ساقيه بعنف، فيما بدت علامات الغضب واضحة عليه.

وبعد الهزيمة، تجمد رصيد ألافيس في 16 نقطة بالمركز 16، فيما أصبح رصيد الريال 45 نقطة بالمركز الأول.