كشفت وسائل إعلام إيرانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يواجه حكما بـ"99 جلدة"، في حال زار إيران مرة أخرى.
ما السبب؟
- خلال تواجده مع النصر السعودي في طهران في سبتمبر الماضي، استقبل رونالدو الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة جسدية، في لفتة إنسانية لقيت إعجابا كبيرا.
- أهداها "الدون" قميصا موقعا، ثم احتضنها وقبّل رأسها. في المقابل، قدّمت له فاطمة بعض أعمالها التي رسمتها بقدميها.
- تقدم محامون إيرانيون بشكوى ضد كريستيانو بسبب احتضانه الرسامة فاطمة حمامي.
- تعدّ معانقة أو لمس امرأة بمثابة "زنا" في إيران.
ما حكم إيران؟
- تزعم وسائل الإعلام الإيرانية أن القضاء حكم على اللاعب البالغ من العمر 38 عاما بالجلد 99 مرة، بتهمة الزنا.
- أضافت: "من المفترض أن يعاقب النظام القضائي كريستيانو رونالدو في المرة التالية التي يزور فيها إيران".
- تابعت: "يمكن أن يعفو عليه القاضي في حال أظهر الندم".