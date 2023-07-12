هذا السيناريو لم يتأكد بعد، لكنه يتجه في هذا الطريق، مع تقدم الأوكرانية إلينا سفيتولينا إلى نصف النهائي، وهزيمتها للمصنفة أولى إيغا سفونتيك.

تحييد الروس

بطولة ويمبلدون لا ترغب بتقدم نجوم التنس الروس في المنافسات، بسبب الضغوطات الغربية الواقعة على البطولة، لمراقبة الرياضيين الروس وتحديد مشاركاتهم.

النجوم الروس يشاركون في ويمبلدون "كرياضيين حياديين"، دون أن يمثلوا روسيا، ولكن هذا لا يكفي حيث يعرف الجميع أنهم ممثلون لروسيا، في حقيقة الأمر.

سيناريو كابوس

سفيتولينا فجرت مفاجأة كبيرة، ووصلت لنصف نهائي ويمبلدون، ولكن ما لا تريد البطولة أن تشهده، هو نهائي روسي-أوكراني، على أراضيها العشبية "البرجوازية" البعيدة عن الصراعات السياسية والعسكرية.

على الطرف الآخر من القرعة، توجد لمصنفة ثانية عالميا، الروسية أرينا سابالينكا، التي يرشحها النقاد للوصول إلى النهائي، ومواجهة سفيتولينا.

نهائي بطعم الحرب

مواجهة النجمة الأوكرانية أمام النجمة الروسية، في نهائي أكبر بطولة للتنس بالعالم، سيسلط الضوء بشكل "غير رياضي" على البطولة.

ما قد نشهده هو مساندة جماهيرية كبيرة للنجمة الأوكرانية، وشراسة في الانتقاد والهجوم على النجمة الروسية سابالينكا، مثل ما حصل مع البيلاروسية فكتوريا أزارينكا، عندما واجهت نجمة أوكرانيا.

كما قد نشهد "رفضا للمصافحة" بين النجمتين، مما سيؤجج الأجواء في الملعب ويغير أجواء البطولة "الهادئة".