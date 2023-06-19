وخلال مباراة تصفيات أمم إفريقيا بين النيجر وتنزانيا في ملعب الأخير، تدخل حاملو الكرات بشكل "غير أخلاقي" لمنع منتخب النيجر من التسجيل.

وخلال هجمة مرتدة لمنتخب النيجر، قام الأطفال حاملو الكرات خلف المرمى، برمي 4 كرات على أرض الملعب، لتشتيت منتخب النيجر ومنعهم من التسجيل.

هذا التصرف أثار غضب عناصر منتخب النيجر، ليتوجه حكم اللقاء، المصري محمد عادل، ويقوم بطرد الأطفال خارج الملعب.

اللقطة تعد سابقة أولى في عالم كرة القدم، حيث توجه عادل إلى خلف المرمى وأمر الأطفال بالخروج من الملعب وترك الكرات.

تنزانيا حققت الفوز 1-0 بصعوبة، واقتربت من التأهل مع الجزائر لبطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في يناير المقبل في كوت ديفوار.