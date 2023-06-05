واصل النادي الكتالوني العمل على إعادة هيكلة أمواله للتأكد من قدرته على تحمل راتب ميسي حال قرر النجم الأرجنتيني العودة إلى ملعب كامب نو بعد الفترة التي قضاها مع نادي باريس سان جرمان.

أعلن النادي الباريسي رحيل ميسي نهاية الأسبوع الماضي، وذكرت تقارير أن اللاعب يفكر في عروض ضخمة من ناديي الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي.

برشلونة خيار مطروح أيضا أمام البرغوث كونه النادي الذي نشأ وتألق فيه لما يقرب من عقدين قبل أن يغادر إلى باريس عام 2021 بسبب الصعوبات المالية لبرشلونة.

بات الوضع المالي لبرشلونة أفضل الآن، لكن عودة ميسي سيجعل الأمر أكثر صعوبة.

من جانبه، قال رئيس برشلونة، خوان لابورتا إن "الأمر ليس سهلا، لكننا سنرى"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

يعمل النادي مع اتحاد كرة القدم المحلي للتأكد من استطاعته توفير حد أقصى مناسب للراتب قبل الموسم الجديد.

وقال تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة "أود استعادة ليو حقا. إنه يعرف ذلك، لقد تحدثت إليه. سيكون هذا الأمر مذهلا، ليس فقط بالنسبة لي كمدرب، ولكن كمشجع أيضا. ميسي لاعب رائع يمكنه مساعدتنا كثيرا، لكن هذا قراره وسأتفهمه بغض النظر عما سيحدث".

وذكر لابورتا أن النادي سيبذل قصارى جهده لمحاولة إعادة ميسي.

كان أول لقب حققه برشلونة منذ رحيل ميسي في 2021 هو كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي، عندما تغلب على منافسه ريال مدريد في النهائي الذي أقيم بالسعودية.