وبعد نهاية مباراة ريال مدريد وضيفه ليفربول بانتصار الفريق "الملكي" وعبوره لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، أطلق الملعب الشهير أغنية "لن تسير وحيدا" أو "You Will Never Walk Alone" التي تميز النادي الإنجليزي.

وتبين لاحقا إنها كانت بادرة تكريمية من ريال مدريد لليفربول وترحيبا بجماهيره في "سانتياغو بيرنابيو"، وهو ما لاقى استحسانا كبيرا من محبي كرة القدم الذين اعتبروا الأمر "لفتة راقية".

وتعتبر أغنية "لن تسير وحيدا" الأغنية الأشهر في عالم جماهير كرة القدم منذ تبنتها جماهير ليفربول، وتعتبر "النشيد الفعلي" للريدز منذ الستينات.

لماذا وضع ريال مدريد نشيد ليفربول؟