وأوضحت عصمت منصور، أن نهلة رمضان التي حققت لمصر العديد من البطولات، "دخلت في دوامة المرض منذ 6 سنوات، مما اضطرها للاعتزال الإجباري والبقاء في المنزل من أجل العلاج"، لافتة إلى أنها تقيم معها بالمنزل.

وأضافت: "منذ 14 يوما، فوجئت بها تسقط على الأرض ولا تستطيع الحركة".

وأكدت أنها على الفور أبلغت أشقاءها وحملوها إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية، مضيفة: "ازدادت الحالة تدهورا، حيث بدأت تنزف دما بشكل كثيف من الفم، وبالأمس فقط تدخلت وزارة الرياضة لتوفير اللازم لها".

وأوضحت منصور أن الأطباء أخبروهم بشكل مبدئي بأنها تعاني من حمى البحر المتوسط، وهو ما يسبب لها النزيف الدموي، وكذلك من الذئبة الحمراء التي أدت لتيبس المفاصل وفقدانها القدرة على الحركة، فضلا عن ضمور بالعضلات.

وأشارت إلى أن رمضان "تخضع حاليا للفحوصات والتحاليل لتحديد الحالة الطبية لها بدقة وطبيعة العلاج المناسب لها، لكنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب عدم قدرتها على الحركة، وتطلب من الناس الذين أسعدتهم الدعاء لها".

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية، محمد شاذلي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الوزارة نسقت مع جميع الجهات المعنية لتوفير الرعاية الكاملة للبطلة رمضان".

وشدد على أن "وزارة الرياضة أرسلت خطابا للمستشفى المتواجدة فيه، بتحمل جميع التكاليف المالية التي تحتاجها حالتها، كما أن وزير الرياضة ينسق مع وزير الصحة بشأن توفير اللازم طبيا لها".

تجدر الإشارة إلى أن رمضان من مواليد الإسكندرية عام 1987، وشاركت في أول بطولة عالم للناشئين وعمرها 12 عاما، حيث حققت بها المركز السادس، وكان والدها هو مدربها وقتها.

كما أنها حصدت لمصر 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للكبار عام 2003، و3 ذهبيات في دورة الألعاب الإفريقية 2007، إلى جانب تحقيق المركز الخامس في أولمبياد لندن 2012.