فخلال اللقاء، تعرض الحكم سام بيركيس لإصابة في رأسه، أجبرته على ترك الملعب.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد أصيب بيركيس في الدقيقة 11 من زمن المباراة، بعدما شتت أحد مدافعي "سويندون" الكرة التي ارتطمت برأسه.

وعلى الفور، انهار الحكم على الأرض، بينما هرع لاعبو الفريقين إليه محاولين مساعدته.

وبعد مرور 8 دقائق، لم يستطع الحكم مواصلة المباراة، ليخرج محمولا على نقالة وسط تصفيق من الجمهور في مدرجات الملعب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بيركيس شعر بالدوار بعد الإصابة التي تعرض لها في الملعب، الأمر الذي جعله غير قادر على استكمال المباراة، إلا أنه تحسن وعاد لطبيعته بعدما قدم له الأطباء المساعدة المطلوبة في مثل هذه الحالات.