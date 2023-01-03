ووقع النفطي، المولود لأم مغربية وأب تونسي كما يحمل الجنسية الفرنسية، عقدا لتدريب بطل أفريقيا والمغرب في منزل رئيس النادي بالدار البيضاء في انتظار الكشف الرسمي عن التفاصيل ومدة التعاقد في وقت لاحق.

من هو المدرب الجديد

سبق للنفطي المتوج بكأس أمم أفريقيا 2004 على حساب المغرب اللعب إلى جوار وليد الركراكي مدرب الوداد السابق ومنتخب المغرب الحالي في نادي ريسنج سانتاندر الإسباني .

لعب النفطي لعدة أندية فرنسية وإسبانية ودرب أندية صغيرة في إسبانيا آخرها ليفانتي لمدة خمسة أشهر .

بجانب الدفاع عن لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا سيخوض النفطي اختبار كأس العالم للأندية التي ستقام بالرباط وطنجة بداية شهر فبراير القادم ليكرر نفس موقف مواطنه المخضرم فوزي البنزرتي عام 2013 حين عين مدربا للرجاء قبل أسبوع من بداية كأس العالم للأندية التي خاض بطل المغرب مباراتها النهائية أمام بايرن ميونيخ الألماني.