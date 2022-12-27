ونجح فريق المدير الفني ميكيل أرتيتا في قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ليؤكد أن طموحه للظفر باللقب لا يزال في أوجه.

وسجل ثلاثية أرسنال بوكايو ساكا وغابرييل مارتنيلي وإيدي نكتياه في الشوط الثاني، لينتفض صاحب الأرض بعد تأخره بركلة جزاء من سعيد بن رحمة.

وحافظ أرسنال على سجله المثالي على أرضه في الدوري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 40 نقطة من 15 مباراة، متقدما بسبع نقاط على نيوكاسل يونايتد الذي لعب 16 مباراة.

ويتفوق أرسنال بثماني نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض 14 مباراة.

وهز بن رحمة الشباك عندما أرسل أرون رامسديل في الاتجاه الخاطئ، ليمنح وستهام التقدم في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

واحتسب الحكم مايكل أوليفر ركلة جزاء لصالح أرسنال قبل الاستراحة مباشرة بداعي لمسة يد على أرون كريسويل، لكنه تراجع في قراره بعد تدخل حكم الفيديو المساعد عندما وجد أن الكرة لمست رأس لاعب وستهام.

وأدرك ساكا التعادل من مدى قريب في الدقيقة 53، وبعد ذلك بـ6 دقائق منح مارتنيلي التقدم لأرسنال بتسديدة في الزاوية القريبة.

واختتم المهاجم نكتياه، الذي شارك في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم، في ظل غياب غابرييل جيسوس للإصابة، الأهداف في الدقيقة 69.