ودخل المنتخب الأرجنتيني بخطة جديدة وهي 4-3-3، واعتمد على الغائب أنخيل دي ماريا، الذي غاب عن التشكيلة الأساسية منذ دور المجموعات.

أما المنتخب الفرنسي فيدخل اللقاء بتشكيلته المعتادة، بعد عودة المصابين دايو أوباميكانو وأدريان رابيو.

المباراة لحظة بلحظة

د58: تسديدة قوية من المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز يتصدى لها الحارس لوريس.

د45: انطلاق الشوط الثاني. لا تغييرات جديدة.

انتهاء الشوط الأول بتفوق أرجنتيني كامل، و"انهيار" فرنسي غريب.

د45: بطاقة صفراء أولى في اللقاء من نصيب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز.

د42: ديديه ديشامب يجري تغييرين "غريبين" ويخرج المهاجم جيرو والجناح ديمبيلي، ويدخل ماركوس تورام وكولو مواني.

د39: المنتخب الفرنسي "منهار" تماما أمام قوة الأرجنتين.

د36: هدف الأرجنتين يأتي من هجمة مرتدة منظمة وعدد من التمريرات "السحرية"، آخرها تمريرة ماك آلستر إلى دي ماريا الذي سجل ببراعة.

د36: الأرجنتين تسجل الهدف الثاني عن طريق دي ماريا.

د23: القائد ليونيل ميسي يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء.

د22: ضربة جزاء للأرجنتين بعد إعاقة دي ماريا في المنطقة من قبل عثمان ديمبيلي.

د17: فرصة خطيرة لدي ماريا أمام المرمى يضيعها فوق العارضة بغرابة.

د15: ضغط أرجنتيني رهيب على المنتخب الفرنسي الذي يبدو متراجعا.

د10: منتخب الأرجنتين هو الأخطر بعد أول 10 دقائق.

د5: أول تهديد أرجنتيني.. تسديدة من لاعب الوسط ماك أليستر بيد الحارس لوريس.

د1: الحكم البولندي سيمون مارسينياك يعلن انطلاق نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.