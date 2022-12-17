وتفاجأت الجماهير برؤية تشكيلة المنتخب الكرواتي، الذي دخل بلاعبين احتياطيين في عدد من المراكز، مما سيعطي الأفضلية للمغرب.

تغييرات منتخب كرواتيا

وقرر المدرب زلاتكو داليتش تغيير المدافع المخضرم ديان لوفرين، بالشاب جوسيب سوتالو، كما وضع الظهير الأيمن الشاب جوسيب ستانيسيتش، محل المتألق جوسيب يورانوفيتش.

كما أعاد الجناح الهجومي إيفان بيريسيتش إلى مركز الظهير الأيسر، مستغنيا عن الظهير بورنا سوزا.

وفي الوسط، أبقى داليتش على النجمين لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش، ولكن استبدل مارسيلو بروزوفيتش بلوفرو ماجير.

كما أشرك المهاجم ميسلاف أورسيتش أساسيا للمرة الاولى في المونديال.

مجازفة المغرب

أما وليد الركراكي، فدخل بتشكيلة قوية، لكنه اتخذ قرارا غير متوقعا، بإخراج أحد نجوم البطولة، عز الدين أوناحي، من التشكيلة الأساسية، معطيا الفرصة للشاب بلال الخنوس محله.

ويعتبر الخنوس أصغر لاعب في المنتخب المغربي، حيث يبلغ من العمر 18 عاما فقط، كما إنه لم يمثل المغرب في أي مناسبة بالسابق.

وأصبح الخنوس أصغر لاعب يشارك مع "أسود الأطلس" في المونديال، عبر التاريخ.

وسيعتمد الركراكي على ثنائي الدفاع جواد اليامق وأشرف ضاري، والظهيرين يحيى عطية الله وأشرف حكيمي.

كما سيشارك عبد الحميد صابري مكان لاعب الوسط سليم أملاح في خط الوسط. بينما حافظ الركراكي على ركائز المنتخب، سفيان أمرابط وحكيم زياش وسفيان بوفال ويوسف النصيري وياسين بونو.