تغطية مباشرة لحظة بلحظة لمباراة المغرب وكرواتيا، على استاد خليفة الدولي بالدوحة، لتحديد الفائز بالمركز الثالث في مونيدال 2022.
المباراة لحظة بلحظة
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم كرواتيا بنتيجة 2-1.
د43: الهدف الثاني من كرواتيا واحد من اجمل أهداف المونديال. المهاجم أورسيتش يضعها بطريقة مقوسة في المرمى مستغلا خروج الحارس بونو.
د43: كرواتيا تسجل الهدف الثاني. 2-1.
د40: المنتخب المغربي سيطر على اللقاء في آخر 10 دقائق، وأصبح أكثر تهديدا.
د24: تسديدة رائعة من قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، يتصدى لها الحارس ياسين بونو على دفعتين. هدف محقق يضيع.
د20: مباراة مفتوحة من الطرفين، قد تشهد وفرة الأهداف. المغرب يتميز بسرعة لاعبيه، وكرواتيا تتميز بالنقل الدقيق للكرة إلى الامام.
د9: رد سريع جدا من المغرب. المدافع أشرف داري يستغل ركلة حرة ويضع الكرة في المرمى برأسه.
د9: المغرب تسجل هدف التعادل بسرعة فائقة، النتيجة 1-1.
د7: ركلة حرة متقنة من بروزوفيتش إلى رأس بيريسيتش، الذي مررها بدوره للمدافع غوارديول، الذي وضعها برأسه في الشباك. ركلة حرة مثالية.
د7: كرواتيا تسجل الهدف الأول.
د1: انطلاق المباراة بين المغرب وكرواتيا على استاد خليفة الدولي في الدوحة، بصافرة الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم.