تجرى في هذه اللحظات المباراة الثانية لحساب نصف نهائي كأس العالم 2022، بين المنتخبين المغربي والفرنسي.
- الدقيقة 27: بطاقة صفراء للاعب سفيان بوفال بعد تدخله في حق هيرنانديز.
- الدقيقة 25: مرور 25 دقيقة على بداية الشوط الأول والمنتخب الفرنسي ما يزال متقدما بهدف نظيف.
- الدقيقة 20: اللاعب المغربي أملاح يدخل مكان سايس المصاب.
- الدقيقة 17: جيرو يضيع هدفا محققا للمنتخب الفرنسي.
- الدقيقة 15: ضربة خطأ للمغرب نفذها حكيم زياش وأبعدها الدفاع الفرنسي.
- الدقيقة 10: أوناحي يضيع أول محاولة للمغرب والحارس الفرنسي يتصدى ببراعة.
- الدقيقة 5: المنتخب الفرنسي يسجل الهدف الأول في شباك المغرب بأقدام هيرنانديز.
- الدقيقة 5: سيطرة المنتخبين على وسط الميدان.
- بداية المباراة
- دخول اللاعبين لأرضية الميدان وعناق حار بين مبابي وحكيمي.
- نهاية حصة الإحماءات ومغادرة اللاعبين أرضية الملعب.
- دخول لاعبي المنتخبين لإجراء الإحماءات.
- مدرب المغرب وليد الركراكي يعتمد على 5 مدافعين هم: أكرد - سايس - حكيمي - مزراوي - الياميق.
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غرد على حسابه بالقول: "نحن جميعا خلف الأزرق من أجل الفوز".
- ما تزال الجماهير الفرنسية والمغربية تتوافد على استاد البيت.
- وصلت حافلتا المنتخبين إلى الملعب.
ضمت تشكيلة المغرب: بونو - داري - سايس - حكيمي - مزراوي - أمرابط - أوناحي - الياميق - زياش - بوفال - النصيري.
وضمت تشكيلة فرنسا: لوريس - كوندي - فاران - كوناتي - هيرنانديز - غريزمان - تشواميني - فوفانا - ديمبيلي - جيرو - مبابي.
أسود الأطلس ضد الديوك: المواجهات السابقة والإنجازات
بعد تأهلهما للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذه الأيام، سيتقابل منتخبا أسود الأطلس والديوك، اليوم الأربعاء، للمرة 12 في تاريخهما.
أما فرنسا، فتواصل حملة الدفاع عن اللقب بقوة، ووصلت إلى هذا الدور بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة"، في مباراة مثيرة للغاية.
في الجهة المقابلة، تأهلت الأرجنتين لملاقاة كرواتيا، بعد فوز الأولى على هولندا بركلات الترجيح، وكذلك فوز كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح أيضا.
اللافت هو أن منتخبين من المجموعة الخامسة، هما المغرب وكرواتيا، تأهلا لهذا الدور، بشكل غير متوقع ولم يكن مرجحا وصولهما لهذا الدور، خصوصا وأنهما واجها عددا من المنتخبات القوية التي أشارت معظم التوقعات إلى وصولهما إلى الدور نصف النهائي، مثل منتخبات بلجيكا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال.
كل المواجهات السابقة بين المغرب وفرنسا
على أي حال، يبدو أن التاريخ الكروي حافل بين المغرب وفرنسا، إذ سبق لهما أن التقيا 11 مرة، منها 5 لقاءات رسمية، وكان الفوز حليف الديوك في أكثر اللقاءات.
وفي اللقاءات هذه فازت فرنسا على المغرب 7 مرات وتعادلا 3 مرات، بينما فاز المغرب مرة واحدة.
- اللقاء الأول بين المنتخبين في 28 أبريل 1963، وفاز المغرب بهدفين لهدف.
- اللقاء الثاني في 20 مارس 1966 وتعادل المنتخبان بهدفين لكل منهما.
- في 10 سبتمبر 1967 التقى الفريقان ضمن بطولة ألعاب البحر المتوسط في تونس وخسر المغرب أمام فرنسا بهدفين نظيفين.
- في 4 سبتمبر 1975 التقيا ضمن بطولة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر وتعادلا بالدور نصف النهائي، وفازت فرنسا بركلات الترجيح (3-1).
- في 17 سبتمبر 1987 التقيا للمرة الثالثة في بطولة ألعاب البحر المتوسط في اللاذقية، تعادل المنتخبان من دون أهداف.
- في 5 فبراير 1988، التقيا ببطولة فرنسا الرباعية الدولية وفازت فرنسا بهدفين لهدف.
- في 23 يناير 1996، التقى منتخبا البلدين تحت سن 21 وفازت فرنسا بهدف نظيف.
- في 29 مايو 1998، خسر المغرب أمام فرنسا ببطولة كأس الملك الحسن بركلات الترجيح (6-5) بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما.
- في 20 يناير 1999 فازت فرنسا بمباراة ودية بهدف دون رد.
- في 6 يونيو 2000، خسرت المغرب بهدف مقابل 5 أهداف.
- في 16 نوفمبر 2007، تعادل المنتخبان بهدفين لكل منهما.