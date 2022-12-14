أما فرنسا، فتواصل حملة الدفاع عن اللقب بقوة، ووصلت إلى هذا الدور بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة"، في مباراة مثيرة للغاية.

في الجهة المقابلة، تأهلت الأرجنتين لملاقاة كرواتيا، بعد فوز الأولى على هولندا بركلات الترجيح، وكذلك فوز كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح أيضا.

اللافت هو أن منتخبين من المجموعة الخامسة، هما المغرب وكرواتيا، تأهلا لهذا الدور، بشكل غير متوقع ولم يكن مرجحا وصولهما لهذا الدور، خصوصا وأنهما واجها عددا من المنتخبات القوية التي أشارت معظم التوقعات إلى وصولهما إلى الدور نصف النهائي، مثل منتخبات بلجيكا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال.

كل المواجهات السابقة بين المغرب وفرنسا

على أي حال، يبدو أن التاريخ الكروي حافل بين المغرب وفرنسا، إذ سبق لهما أن التقيا 11 مرة، منها 5 لقاءات رسمية، وكان الفوز حليف الديوك في أكثر اللقاءات.

وفي اللقاءات هذه فازت فرنسا على المغرب 7 مرات وتعادلا 3 مرات، بينما فاز المغرب مرة واحدة.