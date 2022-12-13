ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بخطة يستخدمها لأول مرة في المونديال، وهي 4-4-1-1، بتغييرين على مستوى العناصر، بإشراك المدافع نيكولاس تاغليافيكو محل ماركوس أكونيا، ولياندرو باريديس محل المدافع ليساندرو مارتينيز.

أما المنتخب الكرواتي، فدخل بنفس التشكيلة التي أطاحت بالبرازيل، في دور ربع النهائي.

الأرجنتين - كرواتيا