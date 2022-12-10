وشهدت التشكيلة غياب لاعبين بارزين، وهما لاعب قلب الدفاع نايف أكرد والمدافع الأيسر نيصر مزراوي.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب المغربي: ياسين بونو - أشرف حكيمي - سفيان أمرابط - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - جواد ياميق - يوسف النصيري - يحيى عطية الله.

ولم يصل المغرب من قبل إلى نصف النهائي، ويأمل في أن يكون أول فريق عربي وإفريقي يظهر في المربع الذهبي، لكن المنتخب البرتغالي فعلها أكثر من مرة، كان آخرها في مونديال 2006.

وكان المغرب تأهل إلى الربع بعد فوزه على إسبانيا بالركلات الترجيحية، فيما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 6-1.