ويدخل المنتخب الأرجنتيني بخطة مختلفة، بخمسة لاعبين في الدفاع، مشابهة لخصمه الهولندي. وسيواجه الفائز من الفريقين منتخب كرواتيا في دور نصف النهائي.

الملعب: استاد لوسيل

المدينة: لوسيل

دور ربع النهائي

الحكم: الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز المباراة لحظة بلحظة د90: انطلاق الوقت الإضافي. نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 د100: ويغهورست يسجل هدف التعادل "القاتل" قبل الصافرة بلحظات، بعد ركلة حرة مباشرة ذكية من كوبماينرز. د83: المهاجم الهولندي ووت فيغهورست يقلص الفارق لهولندا بضربة رأسية. د76: بطاقة صفراء لكل من ميمفس ديباي من هولندا وليساندرو مارتينيز من الأرجنتين. د73: ميسي يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء. د72: ضربة جزاء تحتسب للأرجنتين بعد إعاقة واضحة على الظهير الأرجنتيني أكونيا. د66: دخول لياندرو باريديس محل دي بول في خط الوسط. د62: ميسي كاد أن يسجل الهدف الثاني. ركلة حرة مباشرة تحتك بالمرمى من الأعلى. د61: ليونيل ميسي يصول ويجول ويقدم واحدة من أفضل مبارياته المونديالية. د45: هولندا تدخل بتغييرين، بيرغويس وكوبماينرز، محل بيرغوين ودي رون. الأرجنتين بلا تغييرات على التشكيلة. د45: انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 1-0.

د45: المباراة تحتد وبطاقة صفراء ثالثة، هذه المرة من نصيب المدافع الأرجنتيني كرستيان روميرو.

د44: المدافع الأرجنتيني ماركوس أكونيا سيغيب عن نصف النهائي، في حال التأهل، بعد حصوله على بطاقة صفراء.

د43: البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء للمدافع الهولندي جارون تيمبر.

د40: ميسي يستمر بالتألق، يسدد بالرغم من مراقبة مدافع هولندا اللصيقة، لكن الحارس نوبرت بالمرصاد.

د35: الأرجنتين تسجل الهدف الأول بقدم المدافع ناهويل مولينا، الذي استغل تمريرة "مذهلة" من ليونيل ميسي.

د33: الأرجنتين يظهر أول لمحة هجومية بسلسلة تمريرات ثم تسديدة. ضعيفة من دي بول.

د15: بداية متكافئة بين المنتخبين، لا أفضلية ولا خطورة حتى الآن.

د1: انطلاق المباراة بين الأرجنتين وهولندا على استاد لوسيل.