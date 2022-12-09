ويدخل المنتخب الأرجنتيني بخطة مختلفة، بخمسة لاعبين في الدفاع، مشابهة لخصمه الهولندي. وسيواجه الفائز من الفريقين منتخب كرواتيا في دور نصف النهائي.

الأرجنتين - هولندا

الملعب: استاد لوسيل

المدينة: لوسيل

دور ربع النهائي

الحكم: الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز

المباراة لحظة بلحظة

تحليل الشوط الأول:

نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 1-0.

د45: المباراة تحتد وبطاقة صفراء ثالثة، هذه المرة من نصيب المدافع الأرجنتيني كرستيان روميرو.

د44: المدافع الأرجنتيني ماركوس أكونيا سيغيب عن نصف النهائي، في حال التأهل، بعد حصوله على بطاقة صفراء.

د43: البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء للمدافع الهولندي جارون تيمبر.

د40: ميسي يستمر بالتألق، يسدد بالرغم من مراقبة مدافع هولندا اللصيقة، لكن الحارس نوبرت بالمرصاد.

د35: الأرجنتين تسجل الهدف الأول بقدم المدافع ناهويل مولينا، الذي استغل تمريرة "مذهلة" من ليونيل ميسي.

د33: الأرجنتين يظهر أول لمحة هجومية بسلسلة تمريرات ثم تسديدة. ضعيفة من دي بول.

د15: بداية متكافئة بين المنتخبين، لا أفضلية ولا خطورة حتى الآن.

د1: انطلاق المباراة بين الأرجنتين وهولندا على استاد لوسيل.