ويدخل المنتخب البرازيلي بنفس التشكيلة التي هزمت كوريا الجنوبية 4-1 في دور الـ16، بينما أجرى المنتخب الكرواتي تعديلين على التشكيلة بإشراك الظهير الأيسر بورنا سوزا والمهاجم ماريو باساليك، مكان اللاعبين بورنا باريسيتش وبرونو بيتكوفتش، على التوالي.

البرازيل - كرواتيا

الملعب: استاد المدينة التعليمية

المدينة: الدوحة

دور ربع النهائي

الحكم: الإنجليزي مايكل أوليفر

المباراة لحظة بلحظة

د1: انطلاق المباراة بين البرازيل وكرواتيا على استاد المدينة التعليمية.

د5: أول علامات "الخطورة" البرازيلية عن طريق فينيسيوس جونيور الذي سدد بقوة لكن الحارس الكرواتي يمسكها بثبات.

د13: المنتخب الكرواتي يكشر عن أنيابه. إيفان بيريسيتش يفشل بالتسديد واستغلال عرضية خطيرة أمام المرمى البرازيلي.

د20: فينيسيوس كاد أن يفتتح التسجيل. تسديدته أمام المرمى يصدهها المدافع الكرواتي غوارديول.