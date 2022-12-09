ويدخل المنتخب البرازيلي بنفس التشكيلة التي هزمت كوريا الجنوبية 4-1 في دور الـ16، بينما أجرى المنتخب الكرواتي تعديلين على التشكيلة بإشراك الظهير الأيسر بورنا سوزا والمهاجم ماريو باساليك، مكان اللاعبين بورنا باريسيتش وبرونو بيتكوفتش، على التوالي.

البرازيل - كرواتيا

الملعب: استاد المدينة التعليمية

المدينة: الدوحة

دور ربع النهائي

الحكم: الإنجليزي مايكل أوليفر

المباراة لحظة بلحظة

د91: انطلاق الشوط الإضافي الأول

تحليل الشوط الثاني:

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.. بانتظار الشوطين الإضافيين.

د80: حارس كرواتيا ليفاكوفيتش يستمر بالتألق ويتصدى لتسديدة باكيتا.

د77: نيمار يضيع فرصة أخرى أمام المرمى قد يندم عليها.

د77: بطاقة صفراء للمدافع البرازيلي ماركينيوس.

د72: المنتخب الكرواتي يغير عناصر الهجوم. دخول فلاسيتش وبيتكوفيتش، محل باساليك وكراماريتش.

د68: بطاقة صفراء لنجم وسط البرازيل كاسيميرو.

د64: تبديل غير متوقع من البرازيل، إخراج النجم فينيسيوس جونيور وإدخال زميله في ريال مدريد.. رودريغو.

د56: دخول أنتوني مكان رافينيا في منتخب البرازيل لتنشيط الجهة اليمنى.

د55: تمرير سحرية من ريتشارليسون تضع نيمار أمام المرمى، والأخير يضيع هدفا محققا ويسددها في الحارس الكرواتي.

د48: البرازيل تدخل بقوة وتضيع هدفين محققين بقدمي ريتشارليسون وفينيسيوس تصدى لهم الدفاع الكرواتي.

د45: انطلاق الشوط الثاني.

تحليل الشوط الأول:

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

د30: بطاقة صفراء للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

د25: أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب المدافع البرازيلي دانيلو بعد تدخل عنيف.

د20: فينيسيوس كاد أن يفتتح التسجيل. تسديدته أمام المرمى يصدهها المدافع الكرواتي غوارديول.

د13: المنتخب الكرواتي يكشر عن أنيابه. إيفان بيريسيتش يفشل بالتسديد واستغلال عرضية خطيرة أمام المرمى البرازيلي.

د5: أول علامات "الخطورة" البرازيلية عن طريق فينيسيوس جونيور الذي سدد بقوة لكن الحارس الكرواتي يمسكها بثبات.

د1: انطلاق المباراة بين البرازيل وكرواتيا على استاد المدينة التعليمية.