ويجد ديمبلي، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، صعوبة في التكيف مع وجود قطط ضالة في شوارع الدوحة.

وقال راندال كولو مواني زميل ديمبلي في منتخب فرنسا في مؤتمر صحفي الخميس "عثمان يخاف من القطط. هناك قطط تتجول في الشوارع وهو يخاف منها. هذا يجعل الجميع يضحكون".

وسيتعين على المهاجم ديمبلي أن يجهز نفسه لخوض مواجهات محتملة مع القطط لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل، حتى تواجه فرنسا منافستها بولندا الأحد في دور الستة عشر.