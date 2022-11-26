- الدقيقة 12: تسديدة قوية من اللاعب السعودي محمد كنو ويتصدى لها الحارس بصعوبة.

- الدقيقة 10: 57 في المئة من الاستحواذ للمنتخب السعودي و43 في المئة لنظيره البولندي.

- بدأت المباراة بقوة وشهدت الدقائق الخمس الأولى تكافؤا من حيث السيطرة والاستحواذ على الكرة.

فيما يلي تشكيلة المنتخبين:

السعودية: حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - عبدالإله العمري - علي البليهي - محمد البريك.

خط الوسط: سامي النجعي - عبدالإله المالكي - محمد كنو.

خط الهجوم: فراس البريكان - صالح الشهري - سالم الدوسري.

بولندا: حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتي كاش - كميل غليك - جاكوب كيويور - بارتوش بيريشينسكي.

خط الوسط: غريغورز كريتشوفياك - ياكوب كامينسكي - بيوتر زيلينسكي - سيباستيان شيمانيسكي - نيكولا زاليفسكي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.