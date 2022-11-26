انطلقت مباراة السعودية وبولندا، لحساب المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022.
- الدقيقة 12: تسديدة قوية من اللاعب السعودي محمد كنو ويتصدى لها الحارس بصعوبة.
- الدقيقة 10: 57 في المئة من الاستحواذ للمنتخب السعودي و43 في المئة لنظيره البولندي.
- بدأت المباراة بقوة وشهدت الدقائق الخمس الأولى تكافؤا من حيث السيطرة والاستحواذ على الكرة.
فيما يلي تشكيلة المنتخبين:
السعودية: حارس المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: سعود عبدالحميد - عبدالإله العمري - علي البليهي - محمد البريك.
خط الوسط: سامي النجعي - عبدالإله المالكي - محمد كنو.
خط الهجوم: فراس البريكان - صالح الشهري - سالم الدوسري.
بولندا: حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: ماتي كاش - كميل غليك - جاكوب كيويور - بارتوش بيريشينسكي.
خط الوسط: غريغورز كريتشوفياك - ياكوب كامينسكي - بيوتر زيلينسكي - سيباستيان شيمانيسكي - نيكولا زاليفسكي
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.