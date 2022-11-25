وكان أوتشوا، صاحب الـ37 عاما الذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة، بطلا للمكسيك الثلاثاء، بعدما تصدى لركلة جزاء من مهاجم بولندا المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، ليمنح فريقه التعادل في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثالثة.

ويمكن لفريقه أن يحقق مفاجأة ويقصي الأرجنتين المرشحة إذا حصل على النقاط الثلاث، بعدما تجرع "راقصو التانغو" هزيمة مفاجئة أمام السعودية بنتيجة 1-2.

تصريحات أوتشوا قبل اللقاء المصيري:

• "نحن مستعدون للمنافسة. ميسي ساحر ويمكنه تغيير النتيجة وهز الشباك في أي لحظة".

• "سيكون تحديا رائعا. ستكون مباراة صعبة للغاية لكن لا يوجد شيء أفضل من كأس العالم للعب ضد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ وربما الأفضل على الإطلاق، وهو ميسي".

• "كأس العالم فرصة مثالية لاختبار نفسي أمام الأفضل".

• "لا أحب من يقول لا أريد اللعب أمام منافس بعينه، على العكس أرغب في اللعب أمام أفضل المنافسين في كأس العالم. أريد تقديم مباراة جيدة والتفوق عليهم".

وستواجه المكسيك منتخب السعودية متصدر المجموعة يوم الأربعاء، بينما تلتقي الأرجنتين وبولندا في نفس التوقيت، بختام مباريات المجموعات.