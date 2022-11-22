هدف التعادل للسعودية

- صالح الشهري يضع هدف التعادل في الدقيقة 48.

-الدقيقة (46) محمد العويس يتصدى لإنفراد إرجنتيني.

الشوط الثاني

- الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

- الدقيقة (44) هجمة سعودية خاطفة لسالم الدوسري، كان الدفاع الأرجنتيني حاضر بقوة.

- الدقيقة (41) ركنية لراقصي التانغو، ينتج عنها مخالفة على مشارف منطقة الجزاء السعودية، تقدم لها ميسي يتصدى لها الدفاع السعودي وتتحول إلى ضربة مرمى.

- الدقيقة (35) الحكم يلغى هدفا ثالثا للمنتخب الأرجنتيني بداعي التسلل.

- الدقيقة (29) حكم المباراة يلغي هدفا ثانيا للأرجنتين مارتينيز بداعي التسلل بعد الاستماع لحجرة الفار.

- الدقيقة (22) الحكم يلغى هدفا لميسي بداعي التسلل.

- مرور (20) دقيقة من عمر اللقاء، الأخضر السعودي يقدم أداءا قويا رغم التقدم الأرجتنيني المبكر، وينجح في دخول منطقة الجزاء أكثر من مرة.

الهدف الأول

- الدقيقة (10) الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني يحولها ميسي لهدف أول للتانغو.

- الدقيقة (02) ميسي يهدد المرمى السعودي مبكراً بتسديدة داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس محمد العويس.

تشكيلة السعودية:

حراسة المرمى: محمد العويس.

دفاع الأخضر السعودي: ياسر الشهراني، عبد الله مادو، سلطان الغانم، علي البليهي (سعود عبد الحميد)

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري.

مركز الهجوم: سالم الدوسري، هيثم عسيري (فراس بريكان).

تشكيلة الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي.

دفاع راقصو التانغو: ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي (نيكولاس تاليافيكو)

خط الوسط: أليخاندرو غوميز، لياندروباريديس، رودريغو دي بول (جايدو رودريغيز).

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوليان ألفاريز (آنخل دي ماريا).