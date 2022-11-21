وأوضح طبيب "أسود الأطلس"، في تصريح لاتحاد كرة القدم المغربي، أن إصابة أملاح خفيفة وبوسعه أن يشارك في مباراة كرواتيا، يوم الأربعاء.

ورجح هيفتي إلى حد كبير أن يغيب أبو خلال عن لقاء كرواتيا، فيما سيكون جاهزا للعب في المباراة الثانية أمام بلجيكا.

وذكر المصدر أن الطاقم الطبي يبذل مجهودا كبيرا لتأهيل اللاعب أبو خلال.

في غضون ذلك، أكد طبيب المنتخب المغربي أن حالة إلياس شاعر الصحية تحسنت بنسبة 70 إلى 80 في المئة.

وأشار الطبيب إلى أن قرار مشاركة شاعر أمام كرواتيا سيجري الحسم بشأنه، يوم الثلاثاء.