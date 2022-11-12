وتقدم ليفربول إلى المركز السادس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، لكن برايتون آند هوف ألبيون قد يستعيد موقعه عندما يواجه أستون فيلا، يوم الأحد.

وتقدم فيرمينو، المستبعد من تشكيلة البرازيل في كأس العالم، بهدف مبكر لصاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة كرة نفذها آندي روبرتسون في الدقيقة السادسة.

لكن بعد دقائق أدرك تشي آدمز التعادل لساوثامبتون بضربة رأس، بعد ركلة حرة نفذها جيمس وارد - براوس، في أول مباراة لفريقه مع مدربه الجديد نيثن جونز.

وأعاد نونيز مهاجم أوروغواي تقدم ليفربول في الدقيقة 21، بتسديدة مباشرة بعد تمريرة الشاب هارفي إليوت البالغ عمره 19 عاما.

وقبل الاستراحة بثلاث دقائق، سجل نونيز؛ المنضم هذا الصيف من بنفيكا مقابل حوالي 95 مليون يورو هدفه الثاني بعدما قابل تمريرة عرضية من روبرتسون وهز الشباك من مدى قريب.

وأنقذ أليسون بيكر حارس ليفربول فرصتين خطيرتين في الشوط الثاني وأهدر محمد صلاح فرصة سهلة لتنتهي المباراة دون تغيير في النتيجة النهائية.