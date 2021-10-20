ثنائية الهلال السعودي حملت توقيع المالي موسى ماريغا (17)، وسالم الدوسري (71)، فيما سجل هدف النصر أندرسون تاليسكا في الدقيقة (50) من عمر المباراة.

وخاض النصر الشوط الثاني من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه علي محمد لاجامي، إثر حصوله على بطاقة حمراء.

وكان النصر قد وصل لدور نصف النهائي عقب الفوز الكاسح الذي تحقق أمام الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، وصل الهلال إلى نفس الدور بفوزه على برسيبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد.

وينتظر الهلال في النهائي الذي يقام في 23 نوفمبر على ملعب ستاد مرسلول، الفائز من أولسان هيونداي وبوهان ستيلرز.