ووفق علي العباسي، فإن فرانسيس أفيري قفز فوق السور المؤدي إلى مدرجات الملعب، خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، السبت، وحاول الاعتداء على أحد الصحفيين وهدده بالقتل.

ونقلت "الوطن سبورت" عن العباسي قوله: "فتحنا تحقيقا فوريا مع اللاعب لمعرفة كواليس الأزمة وأسباب ما فعله. وبعد استجوابه أكد أن ذلك الصحفي يحاول (تطفيشه) من النادي بنشر أخبار سلبية ضده، وآخرها أنه ليس لاعبا لكرة القدم وأنه مطرب في غانا".

وبحسب رئيس نادي غزل المحلة، فقد تمت إحالة اللاعب إلى التحقيق، مشيرا إلى اتخاذ قرار برحيله نهاية الموسم.

وأوضح العباسي أن "فرانسيس لاعب كرة قدم محترف وليس مطربا كما يردد البعض".

وأضاف: "تحدثت مع فرانسيس أكثر من مرة وأكدت له أن ظهوره في فيديوهات يغني خلالها على مواقع التواصل الاجتماعي قد يتسبب له في أزمة كبيرة".

يذكر أن اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، إلى الثالث من أغسطس المقبل.