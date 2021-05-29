وتخلى سباليتي (62 عاما) صاحب الخبرة الطويلة عن أخر مهمة تدريبية له مع إنتر ميلانو في 2019 بعد أن حقق أكبر نجاح في مسيرته في إيطاليا مع روما حيث فاز مع الفريق بكأس إيطاليا مرتين متتاليتين في عامي 2007 و2008.

وتأكد رحيل غاتوسو عن نابولي في الأسبوع الماضي بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب تعادله في الجولة الأخيرة من الموسم أمام إيلاس فيرونا.

وفي بيان مقتضب قال أوريليو دي لورينتيس مالك نابولي "يسعدني الإعلان عن تعيين لوتشيانو سباليتي مدربا لنابولي بداية من أول يوليو".

ونقلت رويترز عن المالك "مرحبا بك لوتشيانو.. سنقوم بعمل رائع سويا".

وكان غاتوسو تولى تدريب نابولي خلفا لكارلو أنشيلوتي في ديسمبر 2019 وقاده للتتويج بلقب كأس إيطاليا في يونيو 2020.

وبعد رحيله عن نابولي تولي غاتوسو تدريب فيورنتينا الأسبوع الماضي.