وجاء في بيان لفريق السيدة العجوز "أهلا بك في ديارك ماكس...ماسيميليانو أليغري هو مدرب يوفنتوس مرة أخرى". وقاد أليغري البيانكونيري الى خمسة القاب متتالية في "سيري أ" بين 2014 و2019 واربعة في الكأس المحلية وحل وصيفًا في دوري ابطال اوروبا عامي 2015 و2017.

وخلال فترته الأولى على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس ما بين عامي 2014 و2019، قاد أليغري الفريق المنتمي لمدينة تورينو للفوز بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات متتالية.

فضلا عن ذلك، توج أليغري مع يوفنتوس بكأس إيطاليا أربع مرات إلى جانب التأهل لنهائي دوري الأبطال مرتين.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن يوفنتوس، إقالة المدرب أندريا بيرلو من منصبه بعد قيادته الجهاز الفني لموسم واحد فقط.

وكتب نادي السيدة العجوز على الموقع "حظا سعيدا أندريا بيرلو! شكرا أندريا".

وجاء في رسالة مقتضبة على صفحات موقع يوفنتوس "إنها الكلمات الأولى التي يجب أن نقولها له جميعا بعد هذه التجربة الخاصة معا".

وأضاف "قبل شهرين، بدأ أندريا بيرلو، أحد نجوم كرة القدم، مغامرته الجديدة، وهي الأولى له كمدرب".

وكان يوفنتوس عين بيرلو مدربا له في الصيف الماضي بينما لم تكن لديه خبرة تدريبية سابقة.

وتحت قيادته فشل الفريق في الدفاع عن اللقب المحلي واكتفى بالحصول على المركز الرابع في نهاية الموسم الحالي.

ويتوقع أن يعود المدرب السابق ماسيميليانو أليجري إلى النادي المنتمي لمدينة تورينو خلفا للمدرب المقال.