وحقق ريال مدريد انتصارا صعبا على مستضيفه أتلتيك بلباو، بهدف نظيف سجله المدافع ناتشو.

وكان ريال مدريد يحتاج "تعثر" أتلتكو مدريد في لقائه، كي يتصدر الترتيب، ويضع الأمور بيده قبل مواجهته الأخيرة على ملعبه أمام فياريال.

وحصل ما أرادت جماهير ريال مدريد، فتقدم أوساسونا على أتلتيكو مدريد بهدف في الدقيقة 76، مما وضع أتلتيكو في "مأزق".

لكن عودة "لا تصدق" سجلها الغريم العاصمي، بتسجيل هدفين في الدقيقة 82 بقدم البرازيلي لودي، ثم "رصاصة" الفوز بقدم لويس سواريز، في الدقيقة 88.

وبذلك حافظ أتلتيكو مدريد على فارق النقطتين بينه وبين ريال مدريد، قبل الجولة الأخيرة، مما يعني أن عليه الفوز على بلد الوليد لتحقيق اللقب.

وكي يحقق "الملكي" اللقب، عليه الانتصار على فياريال، ثم انتظار تعادل أو خسارة أتلتيكو مدريد في مباراته الأخيرة.