وبحسب التقرير السنوي لدوري كرة القدم الألماني، الصادر الثلاثاء، بلغت إيرادات 18 ناديًا في الدوري الألماني موسم 2019-2020 ما إجماليه 3.8 مليار يورو (4.5 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3.95 مليارات (4.7 مليارات دولار) في الموسم السابق.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن المباريات التي أقيمت من دون جماهير بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا ساهمت في انخفاض الإيرادات بنسبة 5.7 بالمائة.

وأضاف الاتحاد "سيكون تأثير الفيروس التاجي أكثر وضوحًا في موسم 2020-2021. أحد الأمثلة على ذلك هو سوق الانتقالات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، لا مفر من حدوث مزيد من التراجع في الإيرادات جراء خسارة مبيعات التذاكر".

وأجريت أولى مباريات الدوري الألماني في ملعب فارغ، وهي مباراة الديربي المؤجلة بين بوروسيا مونشنغلادباخ وكولونيا في 11 مارس 2020.

وتم تعليق الدوري في 15 مارس لمدة شهرين، حيث استؤنفت المباريات في ظل قيود صارمة مع وجود عدد قليل من المشجعين، إن وجد.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم في تقريره "في الدوري الألماني وحده، أدى ذلك إلى انخفاض مبيعات التذاكر بنسبة 30 بالمائة إلى 363.5 مليون يورو (430.7 مليون دولار).

وانخفضت عائدات الانتقال أيضًا للمرة الأولى في سبعة مواسم، أي أقل بنسبة 12 بالمئة تقريبًا مما كانت عليه في الموسم السابق.

ولم تقم أي مباريات بحضور الجماهير هذا الموسم في ظل الوباء المستمر، مما دفع اتحاد كرة القدم الألماني إلى التحذير من أَضرار مالية أكبر للأندية.