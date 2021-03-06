وقال كلوب للصحفيين "أعلم مدى ولاء اللاعبين. لسنا في وضع سيأتي فيه أي لاعب والقول ’‬حسنا، لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لذلك سأرحل‘ هذا لن يحدث. أنا على دراية بهم".

وأشار المدرب الألماني إلى أن الفشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل لن يؤدي إلى انهيار.

وأضاف "هذا النادي لن يبتعد بشكل معتاد عن دوري الأبطال، نمر بعام صعب ونعلم ذلك، لكن إمكانات وقوة هذا النادي مختلفة تماما"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وتابع "بالتأكيد لا أفكر فيما حدث هنا في الماضي لكن ما يمكنني قوله إننا لا نشعر بالقلق بشأن مستقبل النادي لأننا في أيد أمينة".

يشار إلى أن فريق ليفربول نال لقب "البريميرليغ" بسهولة في الموسم الماضي لكن الإصابات أثرت على مسيرته في الموسم الحالي ويحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن تشلسي رابع الترتيب.

وشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا في آخر 4 مواسم ونال اللقب في 2019 لكن في المواسم الستة التي سبقت ذلك لعب في الدوري الأوروبي في 5 منها.