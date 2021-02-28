وذكرت التقارير أن "الريدز" قد يقيل يورغن كلوب من منصبه، بسبب تراجع نتائج حامل لقب الدوري الإنجليزي بشكل كبير هذا الموسم.

وكان ليفربول قد خسر في آخر مبارياته أمام إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء، ليزيد من نتائجه المخيبة هذا الموسم.

ويحل النادي الذي كان المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز السادس بالترتيب برصيد 40 نقطة، ويضطر لشن حرب للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم، المقبل بعدما تعرض لـ4 هزائم متتالية.

وسيواجه ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، على ملعب "برامول لين".

من جانبها، ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن كلوب الذي أنهى صيام ليفربول عن التتويج بلقب الدوري لمدة 30 عاما، يميل لأن يقبل خلافة يواخيم لوف في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا.

ويعد كلوب المرشح الأبرز من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم، لتولى منصب المدير الفني لمنتخب "المانشفت".

يذكر أن لوف يتولى منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا منذ عام 2006، وقاد بلاده إلى النجاح في التتويج بكأس العالم 2014، لكنه عانى من كابوس مونديال 2018 إلى جانب عدم تقديم المستوى المطلوب في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".

وعلى الرغم من الدعوات لإقالته، فإنه ظل مسؤولا عن الفريق في نهائيات كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف، إلى جانب أن عقده يمتد حتى كأس العالم 2022 بقطر.

لكن لوف لن يكون قادرا على الصمود في حال لم يقدم المنتخب الألماني أداء جيدا في "اليورو" الصيف المقبل، وهنا سيكون أفضل بديل هو يورغن كلوب، بحسب موقع "آس" الكروي.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإنه سيكون من الصعب على مدرب ليفربول أن يقاوم عرضا من الاتحاد الألماني.

المرشح الأوفر حظا

وأوضحت تقارير صحفية، أن مالك ليفربول جون دبليو هنري، ورئيس مجلس الإدارة توم فيرنر، يراقبان عن كثب عمل ستيفن جيرارد مع "غلاسكو رينجرز"، مع اقتراب أسطورة ليفربول من الوصول إلى الدوري الإسكتلندي الممتاز.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن جيرارد يعد المرشح الأول لخلافة كلوب في مقعد المدير الفني لليفربول.

وأشارت إلى أن إدارة "الريدز" أعجبت بجيرارد خلال فترة عمله في الأكاديمية، بعد فترة وجيزة من اعتزاله كرة القدم في 2016، ونوهت الصحيفة إلى ثقة ليفربول في أنه "لن يغري جيرارد أي عرض من ناد آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز".

خطوة تنصيب جيرارد ستحظى أيضا بدعم أساطير ليفربول، مثل السير كيني دالجليش، الذي أُعجب بما يقدمه جيرارد في اسكتلندا.