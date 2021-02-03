وأفاد النادي الملكي في بيان بأنه "بعد الفحوصات التي أجريت الأربعاء لإيدين هازارد من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة الفخذ الأيسر".

ومن المتوقع أن يغيب هازارد (30 عاما) عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهر، ما يعني أنه سيغيب عن مباراة الذهاب أمام أتالانتا الإيطالي في برغامو ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا والمقررة في 24 من الشهر الحالي.

كما من المرجح أن يغيب عن مباراة دربي العاصمة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد متصدر "الليغا" في السابع من مارس المقبل.

وتعتبر إصابة هازارد هذه العاشرة، في موسم ونصف، منذ انضمامه للملكي في صيف 2019، وهو رقم قياسي، منعه من التألق وأدى لتذبذب كبير في مستواه.

ويمر هازارد بأسوأ فترة في مسيرته الاحترافية، حيث يتواصل كابوس الإصابات منذ انتقاله إلى صفوف النادي الملكي صيف 2019 قادما من تشلسي الإنجليزي لمدة 5 سنوات مقابل 115 مليون يورو، حيث قوّضت الإصابات مستواه وألمّ به فيروس كورونا، فلم يخض سوى 35 مباراة في مختلف المسابقات، مقابل تسجيله 4 أهداف فقط.

وكان لاعب ليل الفرنسي وتشلسي السابق قد اختير مطلع العام الحالي "اللاعب الأكثر رمزية" في تاريخ كرة القدم البلجيكية من قبل مشجعين شاركوا في استطلاع للرأي نظمه الاتحاد البلجيكي للاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيسه.

وشارك هازارد، الذي بدأ مسيرته مع ليل قبل الانتقال إلى تشلسي ولاحقا الى مدريد، في 106 مباريات دولية (32 هدفاً)، ما يجعله ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب "الشياطين الحمر".