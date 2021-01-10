افتتح غريزمان التسجيل في الدقيقة 12، بينما هز ميسي الشباك مرتين قبل الاستراحة ليسجل 4 أهداف في آخر مباراتين ويتصدر هدافي الدوري الإسباني برصيد 11 هدفا.

وسجل المهاجم الفرنسي غريزمان هدفه الشخصي الثاني بطريقة رائعة في الشوط الثاني، بينما زادت الأمور سوءا لغرناطة بطرد خيسوس باييخو في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز عاد برشلونة للمركز الثالث برصيد 34 نقطة من 18 مباراة ليضيق الفارق مع أتليتيكو مدريد المتصدر إلى 4 نقاط لكن أتليتيكو، الذي تأجلت مباراته مع أتليتيك بيلباو بسبب عاصفة ثلجية في العاصمة الإسبانية، لعب 15 مباراة.

وقدم برشلونة واحدة من أفضل مبارياته تحت قيادة المدرب رونالد كومان في انتصار 3-2 على مضيفه أتليتيك بيلباو، الأربعاء، لكنه يواجه مشكلة في ثبات المستوى هذا الموسم خاصة في مبارياته خارج ملعبه.

لكن غريزمان قاد فريقه إلى بداية قوية بعد أن هز الشباك عقب تمريرة من سيرجيو بوسكيتس حاول روبرتو سولدادو إبعادها، لكنها وصلت إلى اللاعب الفرنسي ليضعها في الشباك بسهولة.

ورفع مساعد الحكم الراية مشيرا لوجود تسلل في البداية لكن بعد مشاورات مع حكم الساحة فهم المساعد أن الكرة لمست سولدادو قبل وصولها لغريزمان ليحتسب الهدف.

وبعدها تعاون غريزمان مع ميسي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وهز اللاعب الأرجنتيني الشباك مجددا قبل الاستراحة من ركلة حرة وبعدها استمتع براحة نادرة بعد أن قرر كومان استبداله ونزول بريثويت في منتصف الشوط الثاني.

وأظهر غريزمان زيادة كبيرة في ثقته في نفسه عندما سجل هدفه الشخصي الثاني بطريقة رائعة حين سيطر على تمريرة ماكرة من عثمان ديمبلي بقدمه اليسرى ووضع الكرة بالقدم الأخرى في الشباك من زاوية ضيقة.