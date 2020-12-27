وأعلن مسؤولو الأهلي أن ما تردد في هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق فلم يفتح النادي أية خطوط اتصالات مع مهاجم الزمالك للتعاقد معه خلال الموسم المقبل حسبما تردد.

وشهدت الفترة الماضية توتر علاقة مصطفى محمد مع ناديه الزمالك بشأن رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل بعدما تلقى اللاعب عرضاً مُغرياً من نادي سانت إيتيان الفرنسي وهو ما رفضه الزمالك الذي تمسك باللاعب وطالبه بالبقاء وتأجيل الرحيل للصيف المقبل بسبب حاجة الفريق لجهوده.

وتحدثت تقارير إعلامية عن رغبة الأهلي المنافس التقليدي للزمالك في خطف مصطفى محمد، الذي يُعد أفضل مهاجم مصري في الفترة الحالية.

وذهبت هذه التقارير إلى أن الأهلي يقوم بإحضار عرض فرنسي لمصطفى محمد يرحل له عدة أشهر ثم يعود للأهلي كما حدث في صفقة محمود عبد المنعم كهربا، الذي رحل من الزمالك للدوري البرتغالي قبل أن يعود للأهلي في يناير الماضي.

ويقول مدير التعاقدات في الأهلي، أمير توفيق، لـ"سكاي نيوز عربية" إن ناديه لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع مصطفى محمد.

وأوضح أن الأهلي لا يعلم شيئاً عن علاقة مصطفى بالزمالك وما يشوبها من توتر.

وتابع: "لسنا طرفاً في أزمة مصطفى محمد مع الزمالك. لا نعلم شيئاً عن هذه الأمور ولا نعلم لماذا يُقحم البعض الأهلي طرفاً في مثل هذه الأمور".

وأكد أن "الأهلي لا يمكن أن يتفاوض مع لاعبين بهذه الطريقة فما نفكر فيه هو نادينا وصفقاتنا دون أن نتدخل في شؤون الأندية الأخرى".

وشدد مدير تعاقدات الأهلي على أن "هناك من يُصر على إقحام الأهلي طرفاً في صفقات كثيرة بشكل غير صحيح ولا وجود له على أرض الواقع، مُطالباً الجميع بتحري الدقة لعدم إثارة الأزمات بين قطبي الكرة المصرية.