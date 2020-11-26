وتأتي هذه الخطوة حدادا على أسطورة كرة القدم، الذي توفي الأربعاء بنوبة قلبية عن عمر ناهز 60 عاما، بعد أسبوعين من خروجه من مستشفى في بوينس آيرس عقب جراحة في المخ.

وقال لويجي دي ماجيستريس: "اتخذنا القرار هذا الصباح، وبدأنا باتخاذ الخطوات الأولى لتسمية ملعب نابولي باسم مارادونا".

وأضاف العمدة: "ستكون عملية سريعة، لأنه عندما تكون هناك رغبة قوية لا يوجد ما يعيقنا".

وأردف "نأمل أن يتزامن ذلك مع استئناف المباريات في حضور الجماهير".

وتدير المدينة ملعب سان باولو، حيث قاد مارادونا فريق نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين عامي 1987 و1990.

وعلى الرغم من حظر التجمعات في المدينة، وقف المشجعون خارج الاستاد بالفعل في وقت متأخر من يوم الأربعاء وحتى صباح الخميس يلوحون باللافتات وينشدون الأغاني ويضيئون المشاعل تأبينا لمارادونا.

وقال رافاييل كومو، أحد المشجعين خارج الملعب، "مارادونا مثل الأب، مثل الأخ، كأحد أفراد أسرتنا. لسوء الحظ، الأمر أشبه بموت أحد أفراد العائلة، نشعر وكأن جزءًا من نابولي قد مات."