وقال لاتسيو في بيان "إثر عودته إلى إيطاليا لمتابعة دروسه، قرر أندريا اختيار مشروع قطاع الشباب في لاتسيو".

ويبلغ أندريا السادسة عشرة من عمره (1,85م) وهو يشغل مركز قلب الدفاع مثل والده، الذي دافع عن ألوان اندية عريقة بينها يوفنتوس وإنتر ميلانو الإيطاليان، وريال مدريد الإسباني.

وكان أندريا كانافارو يلعب في صفوف غوانغزهو إيفرغراند الصيني، الذي يشرف على تدريبه والده منذ العام 2017.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن لاتسيو نجح في سحب البساط من جاره روما في الحصول على خدمات اللاعب.



