ويرتبط اللاعب البلجيكي بعقد حتى 2023، لكن اللاعب البالغ عمره 29 عاما، والمنضم من فولفسبورغ في 2015 مقابل 44 مليون جنيه إسترليني (72.77 مليون دولار)، يرغب في البقاء لفترة أطول.

وقال دي بروين لمحطة تلفزيونية قبل فوز بلجيكا 2-صفر على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، مساء الأحد: "أنا سعيد في مانشستر سيتي. أنا في ناد رائع مع مُلاك رائعين".

وأضاف: "لقد دخلنا في بعض المفاوضات غير المتقدمة. في الوقت الحالي أقوم بالمفاوضات بنفسي. أود البقاء في النادي لذا فالأمر سهل".

ومضى يقول: "إذا لم أكن أريد البقاء ستكون هناك حاجة لوسيط. لكن عند الرغبة في البقاء لا يكون الأمر صعبا".

وفاز دي بروين بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي، ونال جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب الموسم الماضي بعدما سجل 13هدفا، وعادل رقما قياسيا بصناعة 20 هدفا في موسم واحد.