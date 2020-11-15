وقال الاتحاد الأوروبي على موقع دوري الأمم الأوروبية: "المباراة لا يمكن أن تلعب".

وفي وقت سابق، أمر وزير الصحة النرويجي، بينيت هوي، منتخب بلاده بعدم السفر إلى رومانيا لخوض مباراة الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى في المستوى الثاني.

وثبتت إصابة المدافع الأيمن لنادي غلطة سراي التركي، عمر العبدلاوي، بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، ودعا الوزير الاتحاد إلى احترام قواعد الحجر الصحي التي توصي بالعزل في حالة التواصل مع مريض.

وبعد اكتشاف هذه الحالة الإيجابية، ألغى الاتحاد المحلي رحلته إلى رومانيا لكنه كان يرغب في الحصول على موافقة السلطات للمغادرة ولعب هذه المباراة الأحد ثم مباراته في الجولة الأخيرة ضد النمسا، شريكته في الصدارة، الأربعاء المقبل.

وأكد الاتحاد المحلي في رسالة إلى وزير الصحة نشرت على موقعه الإلكتروني، إنه يخشى "عواقب عدم المشاركة في هاتين المباراتين" إذا اضطر إلى الانسحاب.

وألغيت الأربعاء الماضي المباراة الودية التي كانت مقررة بين النرويج وإسرائيل بسبب اكتشاف حالة "كوفيد-19" في صفوف المنتخب الإسرائيلي.