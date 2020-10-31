وتأكد غياب حمدالله (29 عاما) الى جانب اللاعبين وليد عبد الله ويحيى الشهري وعبد العزيز الدوسري وعبدالله الخيبري عن مواجهة الشباب الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري.

وأعلن حمدالله عن إصابته بالفيروس عبر حسابه على تويتر "تأكدت إصابتي بكورونا لله الحمد والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم". وفقا لفرانس برس.

وجاء ذلك بعد مشاركته مع فريقه الثلاثاء الماضي أمام الأهلي، في نصف نهائي كأس الملك.

ويمر النصر بمرحلة صعبة، عقب الخسارتين اللتين تلقاهما أمام الفتح والتعاون في انطلاقة منافسات الدوري. وتأمل جماهيره في تحقيق الفوز على الشباب من أجل العودة الى المسار الصحيح.

ويخوض النصر مباراتين أمام الشباب والقادسية، ثم تتوقف المسابقات المحلية افساحا بالمجال امام فترة التوقف الدولية، قبل ان تعود عجلة الدوري للدوران في 23 نوفمبر المقبل.