ولم يتطرق برشلونة إلى المدة التي ربما سيغيبها ألبا عن الملاعب، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه سغيب من جراء الإصابة لمدة ثلاثة أسابيع على أقل تقدير.

ولم ينضم ألبا لتشكيلة منتخب إسبانيا الأخيرة استعدادا لخوض ثلاث مباريات في وقت لاحق من أكتوبر الجاري.

وقال النادي الكتالوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أكدت الفحوص التي خضع لها صباح اليوم إصابة جوردي ألبا في عضلات الفخذ الخلفية في الساق اليمنى. حاليا هو خارج التشكيلة وستتحدد عودته بناء على وتيرة التعافي".

وأضطر ألبا للخروج من الملعب في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بتعادل فريقه 1-1 مع إشبيلية في الدوري الإسباني أمس الأحد وشارك اللاعب الجديد سيرجو ديست بديلا له.