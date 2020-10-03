وانتقد المدير الرياضي لباريس سان جرمان المدير الفني، لأنه أشار إلى أن النادي الباريسي بات ضعيفا، بسبب الفشل في تعزيز الفريق بلاعبين جدد.

وتأتي تصريحات ليوناردو إلى وسائل الإعلام، التي أعرب فيها عن استيائه، عقب فوز باريس سان جرمان 6-1 على أنجيه، الجمعة.

ونقلت أسوشيتد برس عن المدير الرياضي للنادي قوله: "إذا لم يكن شخص ما سعيدًا، فهذا سهل، نتحدث. لكن إذا قرر البقاء، فعليه احترام السياسات الرياضية، والقواعد الداخلية".

وكان توخل قد صرح قبل مباراة أنجيه أن النادي الباريسي بحاجة إلى تعزيز صفوفه قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

وقال المدرب الألماني إنه يجب عليهم "مواجهة الواقع" الذي تركه العديد من اللاعبين بما في ذلك تياغو سيلفا وتوماس مونييه وتانغوي كواسي.

وأضاف أن حامل اللقب ووصيف دوري أبطال أوروبا قد يحتاج إلى خفض التوقعات هذا الموسم.

وعلق ليوناردو، لاعب منتخب البرازيل السابق على تصريحات أنخل بالقول: "لم يعجبنا البيان".