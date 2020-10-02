وثأر أرسنال من ليفربول الذي خسر أمامه الأربعاء 1-3 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري المحلي.

وكان أرسنال فاز على ليفربول بركلات الترجيح أيضا 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في مباراة درع المجتمع في انطلاق الموسم الجديد نهاية أغسطس الماضي.

ويدين أرسنال بالفوز إلى حارس مرماه الألماني برند لينو الذي أنقذ ركلتين ترجيحيتين.

وخاض مدربا الفريقين المباراة بتشكيلة مطعمة من الأساسيين والاحتياطيين، حيث ارتأى الألماني يورغن كلوب إراحة النجم السنغالي ساديو مانيه، والحارس البرازيلي أليسون بيكير ومواطنه فيرمينيو عن ليفربول، ولم يشرك سوى نجمه المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان اديك، فيما اراح الإسباني ميكيل ارتيتا هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ والبرازيليين ويليان القادم من تشلسي ومواطنه دافيد لويز.

وأضاع البرتغالي ديوغو جوتا فرصة افتتاح التسجيل لليفربول من تسديدة رأسية احبطها الحارس الألماني برند لينو (45).

وأنقذ الحارس الإسباني ادريان مرمى ليفربول من هدف محقق بعد تصديه لتسديدة رأسية من العاجي نيكولا بيبي (70).

وسجل ركلات ارسنال الفرنسي ألكسندر لاكازيت، البرتغالي سيدريك سواريش، أينسلي مايتلاند-نايلز، بيبي وجوزيف ويلوك، فيما أهدر المصري محمد النني.

وسجل ركلات ليفربول القائد جايمس ميلنر، الهولندي جورجينيو فينالدوم، الياباني تاكومي مينامينو، كوريتس جونز، وأهدر البلجيكي ديفوك أوريغي، الويلزي هاري ويلسون.

وتأهل برنتفورد من الدرجة الأولى بفوزه على ضيفه فولهام من الممتازة 3-صفر.

ويعود الفضل بفوز برنتفورد إلى الجزائري محمد سعيد بنرحمة الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 62 و77، بعدما كان افتتح زميله الفنلندي مايكل فورس التسجيل في الدقيقة 37.

ويعاني فولهام الصاعد حديثا إلى مصاف الدرجة الممتازة الإنجليزية على حساب برنتفورد في الملحق، إذ يقبع في قاع ترتيب الدوري بعد فشله بتحقيق أي نقطة بعد انقضاء ثلاث مراحل بخسارته مبارياته الثلاث.

وسقط آستون فيلا من الممتازة أمام ضيفه ستوك سيتي من الدرجة الأولى صفر-1.

وسجل سام فوكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26.

وألحق ستوك الخسارة الأولى بمضيفه في جميع المسابقات بعد خمسة انتصارات متتالية.

وكانت فرق مانشستر سيتي حامل اللقب وجاره يونايتد، ونيوكاسل وإيفرتون وتوتنهام قد بلغت ربع النهائي.